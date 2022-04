Russia, per commercio estero scambi solo in rubli

Il presidente russoafferma chedeve accelerare il passaggio alnel commercio con l’estero. Lo riporta. Nel corso di un incontro sulla situazione socio-economica nel Paese, il presidente invita anche a fornire la “massima assistenza agliche hanno incontrato difficoltà a causa delle“. Le dichiarazioni di Putin danno forza allarussa. Il rublo guadagna l’1,1 per cento, a 79,10, suldopo aver toccato un massimo di 80,35. Quotazione in salita anche contro l’(più 3,3 per cento) a 82,60, ai massimi dall’8 aprile.