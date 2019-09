Russia, per Piquadro accordo con la squadra di calcio Cska Mosca

Piquadro annuncia il suo ingresso nel mondo del calcio russo siglando un accordo con la squadra del Cska Mosca. Questo nuovo accordo rafforza il legame del marchio italiano di prodotti tech-design per business traveller con il mondo dello sport. Dallo scorso anno Piquadro è infatti partner di AC Milan e del team di Formula 1 Aston Martin Red Bull Racing. L’accordo con la squadra di calcio moscovita prevede la fornitura di zaini e trolley innovativi e tecnologici dove l’originalità e l’eleganza del marchio si coniugano con la performance e il comfort per soddisfare viaggiatori più esigenti. Lo zaino Blu Square, interamente in pelle, è dotato di tecnologia Bagmotic che consente l’interazione tramite cellulare. Grazie all’app Connequ di Piquadro lo zaino è connesso via Bluetooth allo smartphone e funziona come un allarme in caso di furto o smarrimento. All’interno dello zaino si trova una tasca specificamente pensata per contenere un powerbank che permette di ricaricare lo smartphone per induzione. Sempre in tema di sicurezza, lo zaino è dotato di una speciale tasca per il portafoglio con protezione Rfid per evitare la clonazione delle carte di credito. L’apertura fast check che permette di separare per tre quarti lo scomparto pc dallo zaino serve invece per velocizzare i controlli in aeroporto.

L’altro prodotto in dotazione al Cska Mosca è il trolley da cabina PiQ3, la nuova linea da viaggio di ultima generazione interamente realizzata in policarbonato vergine che la rende resistentissima e leggera. Grazie ai cuscinetti shock absorber sulle ruote, il trolley è estremamente silenzioso e maneggevole oltre che ancora più affidabile per un’esperienza di viaggio davvero confortevole e sicura. “Abbiamo scelto di diventare partner di CSKA Mosca perché è un club molto amato in Russia e questa partnership rappresenta per noi l’opportunità di associare Piquadro ai valori di performance e sfida di una grande squadra di calcio” dichiara Marco Palmieri, fondatore e Presidente di Piquadro. “I giocatori viaggiano continuamente e sono l’orgoglio e il punto di riferimento di milioni di persone. Il nostro compito è rendere i loro spostamenti assolutamente confortevoli. Allo stesso modo, ogni cliente rappresenta per noi un campione e, con Piquadro, viaggia sempre First class”.