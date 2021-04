Russia, premiata la nuova metro Deina firmata da Italdesign

La divisione di Industrial Design di Italdesign, istituita nella primavera del 1981, celebra il quarantesimo anniversario con tre premi internazionali. Il progetto sviluppato con la russa Tmh, tra i maggiori costruttori di treni e materiale rotabile al mondo, è stato premiato sia con il Red Dot sia con l’iF Award. La giuria internazionale ha premiato Deina, la nuova metro di Mosca, con il Red Dot: Best of Best, all’interno della categoria Treni e Aeroplani. Si tratta del riconoscimento più prestigioso ed è sinonimo di design rivoluzionario, ogni anno viene assegnato al miglior prodotto di ogni categoria. Il lavoro per definire il nuovo Dna del design della flotta di nuovi treni, sempre con Tmh, è stata premiata per l”eccellenza del design’ con l’iF Award, all’interno della categoria Vehicle, dopo aver ricevuto sia il Good Design sia il Red Dot Award nel 2020. Il design Dna renderà i nuovi treni di Tmh riconoscibili in tutto il mondo. La lampada da lavoro Prisma, realizzata con l’azienda svizzera Less, ha ottenuto anch’essa il Red Dot Award 2021. Basata sulla tecnologia proprietaria “nano active fiber”, è progettata per l’industria orologiera e farmaceutica per essere una lampada da lavoro rivoluzionaria, combinando design elegante e prestazioni eccezionali. “Non credo ci sia modo migliore per festeggiare i quarant’anni della nostra divisione di Industrial Design. In questi quattro decenni la nostra disciplina è cambiata moltissimo, i confini con le altre aree, ad esempio quella della mobilità, sono diventati sempre più labili. Un veicolo del 2021, ad esempio, è molto più vicino al concetto di design industriale di quanto non lo fosse negli anni ’80. Siamo stati abili a restare aggiornati; le collaborazioni con partner internazionali, come Tmh e Less, ci hanno consentito di crescere e stabilire nuovi standard. Questi premi sono il riconoscimento per un grandissimo lavoro di squadra e il miglior ringraziamento ai nostri partner per aver creduto in noi”, – commenta Nicola Guelfo, responsabile di Industrial Design di Italdesign.