Russia, premiato il film di Marco Spagnoli su Rocco Petrone

Il regista napoletano Marco Spagnoli è stato premiato al festival cinematografico internazionale Tsiolkovsky Space Fest 2020, svoltosi tra il 9 e il 12 aprile. Il concorso seleziona film e programmi che abbiano per tema lo spazio. Quest’anno avrebbe dovuto tenersi nella città russa di Kaluga, ma, a causa della situazione epidemiologica, si è tenuto online. Al festival hanno partecipato più di 1000 progetti da 80 Paesi. Per la categoria miglior documentario di durata a partire da 50 minuti, il film di Spagnoli “Luna italiana – Rocco Petrone e il viaggio dell’Apollo” si è aggiudicato il Gold Prize in ex aequo con “Baykonur. The downfall of Satana”, dei russi Maxim Vasyunov e Roman Naumenkov. La pellicola di Spagnoli racconta la storia di Rocco Petrone, figlio di immigrati italiani, diventato direttore del lancio dell’Apollo 11, collaboratore chiave di Wernher Von Braun e uno degli uomini più importanti della NASA.