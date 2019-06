Russia, presentata la terza edizione del Grand Italia Fest 2019

Nei giorni scorsi si è tenuta a Villa Berg di Mosca la conferenza stampa di presentazione del Grand Italia Fest 2019. L’evento, giunto alla terza edizione, si svolgerà presso il Giardino Ermitage il 13 e 14 luglio e si articolerà in numerose attività quali lezioni di cucina e di lingua italiana, eventi di promozione turistica, concerti con la partecipazione di artisti italiani, una mostra fotografica, conferenze sulla cultura e sull’arte e tante altre attività. L’iniziativa è organizzata da ENIT con il patrocinio dell’Ambasciata e con il supporto del Dipartimento delle relazioni internazionali del Governo di Mosca. Il Grand Italia Fest si inserisce in un contesto di crescente cooperazione culturale e turistica tra i due Paesi. Alla conferenza stampa hanno partecipato Sergey Shpiliko, Presidente dell’Unione Russa Industria Turistica (RST) e Irina Petrenko, coordinatrice dell’Ente nazionale italiano per il turismo a Mosca. L’Ambasciatore d’Italia a Mosca Pasquale Terracciano ha sottolineato “il legame privilegiato che esiste tra Italia e Russia in tutti i campi, compreso quello turistico. L’Italia nel 2018 si è infatti collocata al terzo posto tra le destinazioni preferite dai cittadini russi e il trend si riconferma positivo anche nel 2019 confermando così l’interesse del popolo russo nei confronti dell’Italia, che vanta il più alto numero di siti inclusi nella lista dei patrimoni dell’umanità dell’UNESCO”.