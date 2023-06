Russia, Prigozhin dalla marcia su Mosca all’esilio in Bielorussia dal dittatore Lukashenko

Il capo del gruppo mercenario Wagner, Yevgeny Prigozhin, dopo il crescendo di feroci attacchi via social dell’ultimo anno culminati nella ‘marcia’ su Mosca minacciata e poi sospesa, sembra scomparso. L’accordo secondo cui andrebbe in esilio in Bielorussia lo collocherebbe in un paese in cui le sue sfide all’autorità sono ancora meno tollerate che in patria. Prigozhin domenica è stato insolitamente silenzioso, mentre le forze del suo esercito privato si sono ritirate dalle città russe in seguito all’annuncio del Cremlino che aveva accettato di partire per la Bielorussia. Non è chiaro se sia effettivamente lì. Secondo quanto riferito, il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha negoziato l’accordo, e il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha detto che Lukashenko “conosce Prigozhin da molto tempo, almeno 20 anni”. Ma i modi anticonformisti di Prigozhin sono in contrasto con la dura repressione del dissenso e dei media indipendenti da parte di Minsk.Al potere dal 1994, il leader, spesso definito “l’ultimo dittatore d’Europa”, ha lanciato una brutale repressione delle proteste del 2020 contro il suo governo. Centinaia sono stati condannati a lunghe pene detentive, tra cui il premio Nobel per la pace Ales Bialiatski. Sotto Lukashenko, il più stretto alleato di Putin, la Bielorussia è ormai legata a un cordone ombelicale con la Russia. Sebbene non sia noto che l’esercito bielorusso abbia preso parte alla guerra russa contro l’Ucraina, il paese consente a Mosca di basare lì le truppe che hanno combattuto in Ucraina e ha stretto un accordo per il dispiegamento di armi nucleari tattiche russe. La posizione di Prigozhin nei confronti del leader del Cremlino è più oscura. Anche se sabato i suoi combattenti si sono mossi rapidamente verso Mosca, Prigozhin non ha criticato direttamente Putin e ha invece affermato che il suo obiettivo era quello di estromettere l’establishment della difesa russa, che ha denunciato come corrotto e incompetente e accusato di aver colpito le sue forze che combattono in Ucraina. “Non è ancora chiaro cosa farà Lukashenko con Prigozhin, credo che non lo sappiano nemmeno loro”, ha dichiarato all’Associated Press la leader dell’opposizione bielorussa in esilio, Sviatlana Tsikhanouskaya, “Lukashenko ancora una volta ha reso la Bielorussia un ostaggio dei giochi e delle guerre di altre persone. Non è affatto un pacificatore”. “Prigozhin che parte per la Bielorussia non significa che Prigozhin rimarrà lì. Non c’è niente che possa fare in Bielorussia”, ha detto Artem Shraibman, un analista politico bielorusso in esilio in Polonia.L’accordo con la Bielorussia toglie a Prigozhin il controllo sulla compagnia Wagner, ma non è chiaro se qualcuno dei suoi combattenti lo seguirà in Bielorussia, per un senso di lealtà o per non essere assorbiti dall’esercito russo come soldati a contratto. “Questo personale potrebbe potenzialmente firmare contratti con il ministero della Difesa su base individuale, smobilitarsi in Russia o andare in Bielorussia”, ha affermato il think tank Isw, Istituto per lo studio della guerra. Se andassero in Bielorussia, potrebbero avere accesso alle armi nucleari russe. Dmitry Medvedev, vice capo del Consiglio di sicurezza della Russia, considerato un ‘falco’ in Russia, ha manifestato i suoi timori: “Il mondo sarà messo sull’orlo della distruzione”.