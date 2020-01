Russia, progetto “True Italian Taste”: Mosca celebra la pizza napoletana

Nell’ambito del progetto True Italian Taste e in occasione della Giornata mondiale della pizza, la Camera di Commercio italo-russa organizza l’evento Master Class: Pizza!. L’appuntamento è fissato per venerdì 17 gennaio, dalle 13 alle 15 presso il Kulinar di Mosca uno dei principali laboratori culinari in Europa.

Un pizzaiolo acrobatico preparerà e presenterà agli ospiti alcune variazioni della specialità italiana in abbinamento a birre e vini. La masterclass si rivolge a panificatori, ristoratori, produttori di alimentari, importatori, distributori, giornalisti e blogger di settore.

Il progetto True Italian Taste è promosso e finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico e realizzato da Assocamerestero in collaborazione con le Camere di Commercio italiane all’estero, per valorizzare e salvaguardare il prodotto agroalimentare autentico italiano. True Italian Taste è parte del programma “The Extraordinary Italian Taste”.