Russia, tutto pronto per la XVII Missione imprenditoriale “Italy meets Caucasus”

Dall’11 al 14 luglio prossimo si terrà la XVII Missione imprenditoriale “Italy meets Caucasus”, parte dell’iniziativa che orma da sette anni punta a far conoscere la Russia meridionale al mondo imprenditoriale e istituzionale italiano. La manifestazione è organizzata sotto l’egida dell’ambasciata d’Italia in Russia, del Consolato generale onorario d’Italia a Krasnodar e dell’Agenzia Ita (Italian Trade Agency). Come riferisce un comunicato stampa, la missione permetterà ai partecipanti di visitare i territori della Zona di Kavkazskie Mineralnye Vody e delle Repubbliche Karachaj-Circassia e Kabardino-Balcaria, incontrando una ricca delegazione di imprenditori locali e rappresentanti istituzionali delle regioni coinvolte. Tra i temi principali della missione, le opportunità di investimento nei settori: tecnologie agricole e zootecniche, turismo, edilizia, medicina e sanità ed energie rinnovabili.