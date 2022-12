Russia, Putin nomina Medvedev suo vice in Commissione militare

(Adnkronos) – Vladimir Putin nomina l’ex presidente Dmitry Medvedev primo vice presidente della commissione militare industriale. E’ quanto si legge in un decreto che comprende, oltre alla nomina dell’attuale vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo, anche altri cambiamenti all’interno dell’organismo permanente creato per applicare la politica statale nel settore dell’industria bellica, per fornire supporto militare-tecnico alla Difesa, alla sicurezza nazionale e alle forze dell’ordine. Putin è il presidente della commissione.

Il ministro della Difesa, Sergei Shoigu, il capo degli Stati Maggiori, il generale Valery Gerasimov, il segretario del Consiglio di sicurezza nazionale, Nikolai Patrushev,insieme ai capi dei servizi Fsb e delle altre agenzie di sicurezza, sono gli altri componenti della commissione.