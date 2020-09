Russia, settore siderurgico: importante accordo tra Danieli e Omk

Un importante accordo è stato siglato il primo settembre tra il Gruppo italiano Danieli e l’azienda russa OMK, leader nel settore siderurgico. Il contratto firmato a Mosca prevede la realizzazione da parte del gruppo friulano di un impianto all’avanguardia per l’acciaieria di OMK, da costruirsi nella regione di Nizhny Novgorod. All’incontro hanno presenziato, oltre ai vertici delle due parti, il Ministro dell’Industria russo Manturov, il Goveratore della regione di Nizhny Novgorod Nikitin, l’Ambasciatore d’Italia Pasquale Terracciano e, in videocollegamento da Trieste, il Governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga. L’Ambasciatore Terracciano ha commentato: “La Federazione Russa è un Paese con grandi risorse e con enormi potenzialità di sviluppo, ed è importante quindi non limitarsi unicamente all’esportazione dei prodotti del made in Italy, ma favorire accordi che prevedono l’utilizzo delle tecnologie italiane all’avanguardia, come in questo caso, dove il know-how di Danieli permetterà di conciliare sviluppo economico e tutela ambientale”.