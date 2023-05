Russia, si insedia il nuovo ambasciatore in Italia

Il cambio della guardia all’ambasciata della Federazione Russa in Italia si è completato con l’arrivo dii Aleksey Vladimirovich Paramonov, nuovo ambasciatore a Roma, che subentra all’amb. Sergey Razov, che ha resto la rappresentanza diplomatica di Mosca a Roma per un decennio.

Con Decreti del Presidente della Federazione Russa n. 242 e n. 243 del 4 aprile 2023, Paramonov era stato nominato ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario della Federazione Russa presso la Repubblica Italiana e contemporaneamente presso la Repubblica di San Marino, come relazionato il Giornale Diplomatico.

Nato nel 1962, il diplomatico nel 1986 ha conseguito la laurea in relazioni economiche internazionali all’Istituto Statale delle Relazioni Internazionali di Mosca del Ministero degli Affari Esteri dell’URSS (MGIMO). Parla italiano, inglese e francese. Ha il rango diplomatico di Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario dall’ottobre del 2020. Negli anni 1986-1988 ha svolto il servizio militare di leva nelle Forze Armate dell’URSS con il grado di tenente. Nel 1988 è entrato in carriera diplomatica.

L’amb. Paramonov ha svolto diversi incarichi nella sede centrale del Ministero e all’estero: 2004-2008 Capo Ufficio, vice direttore del Primo Dipartimento Europeo; 2008-2013 Console Generale della Russia a Milano, da cui deriva la sua conoscenza dell’Italia; 2013-2015 vice direttore del Primo Dipartimento Europeo. Dal settembre 2015 direttore del Primo Dipartimento Europeo. È insignito della medaglia dell’Ordine al merito per la Patria di II classe (2011), del Certificato d’Onore del Presidente della Federazione Russa (2020). L’amb. Alexey Paramonov ha già presentato oggi la copia delle lettere credenziali che lo accreditano come nuovo ambasciatore della Federazione Russa nella Repubblica Italiana al capo del Cerimoniale Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri, Bruno Antonio Pasquino.