Russia, Starace verso la fine del mandato

Nell’approssimarsi della conclusione del suo mandato, l’ambasciatore d’Italia in Russia, Giorgio Starace, ha incontrato allievi e docenti della scuola italiana di Mosca ‘Italo Calvino’, unico istituto nella Federazione Russa i cui titoli di studio sono immediatamente riconosciuti nell’ordinamento italiano, della Ue e di molti altri Paesi. Gli studenti di tutte le classi (elementari, medie e liceo) rappresentate nella scuola hanno accolto l’Ambasciatore con l’inno nazionale italiano e altri brani musicali. Il Presidente del Comitato di Gestione, Vittorio Torrembini, la Coordinatrice Didattica, professoressa Lavore, e il direttore per la Russia della società Dante Alighieri, Alessandro Salacone, hanno presentato gli sforzi in atto per assicurare un futuro di sostenibilità e qualità all’istituto scolastico, un vero e proprio fiore all’occhiello delle istituzioni italiane presenti nella Federazione. Nel salutare i ragazzi e ragazze e i docenti della Italo Calvino, l’ambasciatore Starace ha sottolineato il particolare affetto che lo lega alla scuola, in quanto istituzione che porta avanti, proprio con le giovani generazioni, classi dirigenti del futuro, i legami culturali, fra società civili e popoli, dei due Paesi. Perché, ha detto ancora, “un’istruzione di qualità non può che promuovere valori di pace e giustizia, contro tutte le guerre”.