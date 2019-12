Russia, Stella d’Italia all’ex governatore di Lipetsk Oleg Koroliov

L’Ambasciatore d’Italia a Mosca Pasquale Terracciano ha conferito a Oleg Koroliov, uno dei più dinamici tra i Governatori delle Regioni della Federazione Russa e grande amico dell’Italia, il titolo di Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia per il suo grandissimo impegno nella promozione dei rapporti economici tra l’Italia e la Federazione Russa, ed in particolare la dinamica Regione di Lipetsk. Uno dei grandi meriti del Senatore Oleg Petrovich è stato quello di lanciare la prima Zona Economica Speciale di tipo industriale, la quale ha attirato nella regione molte aziende russe e straniere, tra cui cinque italiane, definita dagli esperti internazionali come “una delle più efficienti e di successo a livello mondiale.”