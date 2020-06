Russia, successo per il terzo incontro online per imprenditori italiani

Lo scorso mercoledì 27 maggio si è tenuto il terzo incontro online per gli imprenditori italiani in Russia. Il webinar è stato organizzato dall’Ambasciata d’Italia a Mosca con il sostegno della Camera di Commercio Italo-Russa, Confindustria Russia e GIM-Unimpresa. Durante l’incontro si è parlato degli strumenti finanziari forniti dalla SACE e dalle principali banche italiane attive in Russia, per sostenere le imprese italiane nella crisi causata dal Covid19. I partecipanti, circa una settantina, per lo più rappresentanti di piccole e medie imprese, hanno potuto affrontare diverse tematiche, risolvendo i propri dubbi, in particolare riguardo ai finanziamenti a loro riservati. Nel corso dell’evento è stata anche illustrata la misura “Garanzia Italia”, lo strumento straordinario per sostenere, attraverso la garanzia di SACE e la controgaranzia dello Stato, la concessione di finanziamenti alle attività economiche e d’impresa danneggiate dalla pandemia.