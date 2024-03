Russia, Tajani su Salvini: politica estera la fa ministro Esteri

A proposito dei commenti del leader della Lega sul voto russo

Bruxelles, 18 mar. (askanews) – “Mi pare che la Politica estera la faccia il ministro degli Esteri, quindi le posizioni di Politica estera sono quelle del ministro degli Esteri”. Lo ha detto il leader di Fi Antonio Tajani, rispondendo a una giornalista che chiedeva se non tema che le dichiarazioni del collega ministro e leader della Lega Matteo Salvini sul voto in Russia possano destare imbarazzo nell’Ue e dare l’impressione di un governo italiano poco unito sull’argomento.Il ministro degli Esteri ha parlato in un incontro con i giornalisti a margine del Consiglio Ue in corso a Bruxelles.”Ho già espresso la mia posizione ieri sera. Sono il ministro degli Esteri e non ho nulla da aggiungere rispetto a quello che ho detto ieri”, aveva affermato in precedenza Tajani, sempre in riferimento al commento di Salvini, secondo il quale “quando un popolo vota ha sempre ragione”.Rispetto al risultato delle elezioni in Russia, che Salvini ha commentato con la frase “quando un popolo vota ha sempre ragione”, il ministro degli Esteri ha sottolineato invece che “sono state caratterizzate da pressioni forti e anche violente. Alexey Navalny è stato escluso dalle elezioni di fatto con un omicidio. Non c’erano candidati avversari” di Putin, “e abbiamo visto soldati entrare dentro i seggi per vedere come votava la gente”, ha concluso Tajani