Russia, video conferenza con la comunità imprenditoriale italiana

Sono tempi difficili per l’imprenditoria italiana, non solo per chi opera in patria, ma anche per chi ha sede all’estero. La comunità imprenditoriale italiana in Russia si è virtualmente riunita lo scorso 17 aprile per discutere la situazione attuale legata all’emergenza coronavirus. Alla videoconferenza, organizzata dall’Ambasciata d’Italia a Mosca, hanno partecipato circa 120 imprenditori. L’Ambasciatore Pasquale Terracciano ha aperto l’incontro e ha potuto confrontarsi con i rappresentanti delle aziende italiane in Russia, che hanno condiviso dubbi, opinioni, informazioni e idee. Terracciano – si legge in una nota dell’Ambasciata – ha illustrato varie misure di sostegno alle aziende prospettate da parte dell’Italia e della Federazione Russa e ha raccolto gli input provenienti dalle aziende italiane.