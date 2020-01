Russia, workshop della Nutraceutica made in Italy a Mosca

L’Ice Agenzia, nell’ambito delle attività di promozione del settore della Nutraceutica e Integratori Alimentari, organizza – in collaborazione con Federsalus – un workshop dedicato alla promozione della Nutraceutica e degli Integratori alimentari Made in Italy, a Mosca (Russia) nei giorni 20 e 21 febbraio 2020.

Il settore degli integratori alimentari denota, negli ultimi anni, una crescente e diffusa attenzione sia nei mercati maturi che nei mercati in via di sviluppo. Tra i mercati che evidenziano dinamiche vivaci e tassi di crescita della domanda futura piuttosto interessanti vi è, senz’altro, quello russo, dalla regione di Mosca a quello delle altre regioni della Federazione Russa. La diffusione in questi mercati di una crescente cultura rivolta alla cura del benessere, dello stare bene e dell’alimentazione, sta aprendo sempre più attenzione e spazio alla diffusione di prodotti nutraceutici di qualità e quindi di provenienza Made in Italy.

Il format dell’iniziativa prevede – per il 20 febbraio 2020, presso l’Ambasciata d’Italia a Mosca – l’organizzazione di un evento di presentazione del settore nutraceutico Made in Italy con presenza diretta di aziende produttrici italiane ed operatori commerciali ed istituzionali locali che possano condividere aspetti legati alle dinamiche, opportunità e criticità offerte dal mercato locale.

Al fine di fornire un quadro più completo ed esaustivo del mercato degli integratori alimentari nel mercato russo, il giorno successivo, 21 febbraio 2020 – subordinatamente alla disponibilità dei partner locali – sarà organizzato un programma di visite presso centri scientifici o distributivi locali o presso organismi preposti alla certificazione e disciplina normativa.

A supporto del momento di presentazione saranno, inoltre, organizzate azioni di comunicazione ed un evento di networking per consentire ulteriori momenti di contatto tra aziende ed operatori esteri.