Washington, 9 dic. (Adnkronos) – L’Fbi compì numerosi errori nell’indagine sulle , ma non agì per pregiudizio politico. Sono queste le principali conclusioni dell’indagine condotta dall’ispettore generale del Dipartimento di Giustizia, Michael Horowitz, che in un briefing con alcuni parlamentari Usa ha illustrato il contenuto del suo rapporto, reso pubblico oggi. Lo stesso Horowitz sarà mercoledì in audizione davanti alla Commissione Giustizia del Senato.