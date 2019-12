Russo (Fi): “Tassa zucchero e plastica danneggia consumatori e imprese”

Marcianise, 2 dic. (Adnkronos) – “La verità è che la plastic tax serve solo a fare cassa. Non si tratta di una tassa per politiche ambientali positive, non riduce la quantità di plastica circolante, non sollecita investimenti sul fronte delle tecnologie, ma riduce gli occupati e danneggia i consumatori e le imprese”. Così Paolo Russo, deputato Forza Italia, a margine dell’incontro di nello stabilimento Coca Cola di Marcianise in un confronto con gli stakeholder locali su sugar tax e plastic tax, al quale hanno partecipato, tra gli altri, Gianfranco di Sarno (M5S) e Vincenza Amato (Pd).

“Le imprese – aggiunge Russo – si troveranno nella condizione di dover pagare una nuova tassa. Le politiche attive sul fronte ambientale si fanno incentivando, non aumentando la pressione fiscale per poi utilizzare quelle risorse su altri fronti. Stessa cosa vale anche per la tassa sullo zucchero. L’Italia non ha emergenza sul fronte dell’alimentazione e degli stili di vita. Si è visto, si è misurato in chiave scientifica che riducendo questi zuccheri non si produce una minore obesità”.

“La tassa sullo zucchero – aggiunge il deputato Forza Italia – rappresenta il primo passo verso la tassa cosiddetta etichetta a semaforo, ovvero la distruzione di tutte le attività della filiera agroalimentare di eccellenza italiana. Pensate al prosciutto, alla mozzarella, al Grana Padano. Apriamo un varco di natura etica incapace di produrre politiche positive, ma solo capace di raccogliere un po’ risorse che servono poi a consentire clientela al Governo”.

“La regione Campania – conclude Paolo Russo – dovrebbe farsi parte attiva su questo fronte e dovrebbe alimentare una posizione di difesa del territorio e di difesa degli impianti produttivi della nostra Regione. Se il sistema Coca Cola va in difficoltà su questo fronte, pensate alle migliaia di piccole aziende”.