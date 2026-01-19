Russo “La mafia ama esercitare il suo potere tramite affari e appalti”





PALERMO (ITALPRESS) – “La mafia era e continua a essere una forza che ama esercitare il suo potere attraverso gli affari, gli appalti, l’infiltrazione nei tessuti economico e politico: per contrastarla serve un tessuto politico e amministrativo in grado di essere ‘impaziente’, come diceva Borsellino, e raccogliere la fiducia dei cittadini”. Queste le parole di Raoul Russo, componente della commissione parlamentare Antimafia, a margine della presentazione di ‘La mafia e il potere’, volume edito dall’Istituto siciliano di studi politici ed economici (Isspe) che riprende un celebre discorso tenuto da Paolo Borsellino all’interno dell’Istituto stesso. xd8/vbo/mca1