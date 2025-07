Rutte: a Kiev “enorme fornitura” di armi con nuovo accordo Nato-Usa

Trump parla di miliardi di dollari di fornitura, compresi i Patriot

Washington, 14 lug. (askanews) – Il segretario generale della Nato, Mark Rutte, ha dichiarato lunedì che l’Ucraina riceverà un’enorme fornitura di armi per potenziare il suo sforzo bellico contro la Russia, nell’ambito di un nuovo accordo di fornitura di armi stipulato con gli Stati Uniti.”Certo, gli Stati Uniti impiegheranno le scorte necessarie per difendere questo Paese, questo è assolutamente chiaro. Ma ciò significherà che l’Ucraina potrà mettere le mani su un numero davvero enorme di equipaggiamenti militari, sia per la difesa aerea che per missili, munizioni, ecc. ecc.”, ha dichiarato Rutte ai giornalisti durante un incontro alla Casa Bianca con il Presidente Donald Trump.Trump ha affermato che la fornitura ammonta a “miliardi di dollari” in munizioni e armi, inclusi i sistemi antimissile Patriot.