Rutte in Giappone: Cina, NordCorea, Russia minano stabilità globale

Milano, 8 apr. (askanews) – “La Nato e il Giappone condividono gli stessi valori e si trovano di fronte alle stesse sfide”. Lo ha detto il segretario generale della Nato Mark Rutte in Giappone incontrndo il ministro della Difesa Gen Nakatani. “Cina, Corea del Nord e Russia stanno intensificando le loro esercitazioni militari e la loro cooperazione mina la stabilità globale, e ciò significa che ciò che accade nell’Euro Atlantico è importante per l’Indo Pacifico, e viceversa”.

La conversazione ha evidenziato l’approfondimento della cooperazione tra Giappone e NATO, sottolineando l’importanza della sicurezza in un mondo sempre più pericoloso. Sono stati discussi il sostegno del Giappone all’Ucraina e il potenziale interesse ad aderire alla NATO, con un riconoscimento della spesa e delle capacità della difesa del Giappone.

L’incontro ha anche toccato esercizi e operazioni congiunte, tra cui la risposta alle crisi, la difesa informatica e la sicurezza marittima.

Rutte ha inoltre sottolineato la sua “profonda gratitudine per il forte sostegno del Giappone all’Ucraina, incluso il vostro sostanziale contributo attraverso il pacchetto di assistenza completo della NATO”.

Il segretario generale della Nato ha inoltre auspicato un’intensificazione della “cooperazione in una serie di aree, dalle operazioni di risposta alle crisi alla sicurezza marittima alla difesa informatica, tutte queste aree”.

Le innovazioni nella tecnologia della difesa, come visto alla Mitsubishi Electric, sono state notate da Rutte come un’area chiave per la futura collaborazione. Entrambe le parti hanno espresso un impegno condiviso ad affrontare sfide comuni e a migliorare la cooperazione industriale della difesa.

Oltre a “sviluppare nuove capacità di innovazione spaziale”, ha detto Rutte spiegando di aver effettuato una “visita alla Mitsubishi Electric solo un paio d’ore fa. E sono davvero fiducioso che possiamo rafforzare ulteriormente la nostra cooperazione industriale di difesa”.