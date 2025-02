Rutte “La Nato resta al fianco dell’Ucraina”

BRUXELLES (ITALPRESS) – “La NATO continuerà a sostenere l’Ucraina.E ad aiutarla ad affrontare le sfide future. Per garantire che questa guerra possa finire, con una pace giusta e duratura”. Così Mark Rutte, segretario generale dell’Alleanza Atlantica, in occasione del terzo anniversario dell’aggressione russa in Ucraina.

sat/gsl (Fonte video: Nato)