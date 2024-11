Rutte nomina Shekerinska sua vice: crede davvero nella NATO

Milano, 19 nov. (askanews) – Il segretario generale della NATO Mark Rutte ha deciso di nominare Radmila Shekerinska dalla Macedonia del Nord vice segretario generale. “Sono felice di annunciare la nomina di Radmila Shekerinska come prossimo vice segretario generale. È una persona che crede davvero nella NATO, conosce il lavoro che serve per l’adesione all’Alleanza, e cosa significa essere un membro a pieno titolo. Non vedo l’ora di lavorare con lei mentre assume questo ruolo vitale”, ha aggiunto.

Shekerinska è stata in precedenza vice primo ministro per l’integrazione europea e ministro della difesa della Macedonia del Nord, anche in vista del paese che entra a far parte dell’Alleanza NATO nel 2020. Lei prenderà il suo posto entro la fine dell’anno.

Immediate “le congratulazioni e gli auguri di buon lavoro” dal ministro della Difesa Guido Crosetto su X. “L’Italia, tra i protagonisti dell’Alleanza, continuerà a operare per la stabilità internazionale, a rafforzare la cooperazione tra Paesi e garantire sicurezza e difesa a 360 gradi”, ha scritto.