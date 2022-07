Ryanair, i sindacati confermano lo sciopero di 4 ore di domani

“Domani, domenica 17 luglio, sciopero di 4 ore, dalle 14 alle 18, di piloti e assistenti di volo delle compagnie aeree Ryanair, Malta Air e della società CrewLink”. A riferirlo unitariamente Filt Cgil e Uiltrasporti, spiegando che “ci auguriamo di avere al più presto risposte concrete per assicurare alle lavoratrici e ai lavoratori condizioni di lavoro dignitose, così da poter evitare ulteriori disagi ai passeggeri in questo periodo estivo”.

“Dopo gli scioperi degli scorsi 8 e 25 giugno – sottolineano le organizzazioni sindacali – i lavoratori italiani di Ryanair, Malta Air e Crewlink rivendicano condizioni contrattuali e salariali in linea con il contratto nazionale del trasporto aereo ed inoltre acqua e cibo per gli equipaggi, spesso impossibilitati a scendere dall’aereo anche per 14 ore consecutive e la cancellazione dei tagli ai salari introdotti per fronteggiare un periodo di crisi non più attuale”.“Domani dalle 14 – ricordano infine Filt Cgil e Uiltrasporti – si terranno quattro presidi presso gli aeroporti di Milano Malpensa, Bergamo Orio al Serio, Pisa e Roma Fiumicino”.