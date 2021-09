Ryanair, operativo invernale per Napoli: 100 milioni di $ d’investimento, 12 nuove rotte, un aereo in più

Ryanair, la compagnia aerea n. 1 in Italia, ha annunciato oggi (29settembre) il suo operativo invernale 2021 da Napoli – con 12 nuove rotte (46 in totale) – che collegheranno Napoli alle più eccitanti destinazioni europee a partire da ottobre 2021. Ryanair disporrà di un aeromobile aggiuntivo per supportare la domanda W2021, portando così la flotta a cinque aeromobili basati, per un investimento di $ 100 milioni a Napoli per l’inverno 2021.

Il continuo supporto e investimento di Ryanair in Italia creerà oltre 800 nuovi posti di lavoro per piloti, personale di cabina e ingegneri mentre si prepara a una ulteriore crescita per l’estate 2022 e la ripresa dei posti di lavoro.

I clienti possono ora prenotare una meritata pausa autunnale verso una delle 12 nuove rotte Ryanair da Napoli verso eccitanti destinazioni come Bucarest, Londra, Fuerteventura, Lanzarote, Milano, Praga e Tenerife. Per l’occasione, Ryanair ha lanciato una promozione con tariffe disponibili a partire da soli € 19,99, per viaggi fino a Novembre 2021, da prenotare entro la mezzanotte di venerdì 1 ottobre solo sul sito Ryanair.com.

Ryanair: 800 nuovi posti di lavoro per piloti, personale di cabina e ingegneri

Il Marketing Director di Ryanair, Dara Brady, ha dichiarato: “In qualità di compagnia aerea numero uno in Italia, Ryanair si impegna a ricostruire l’industria turistica italiana, ripristinando la connettività mentre cresciamo in tutta Europa e il traffico aereo torna ai livelli pre-pandemia. Poiché Ryanair prenderà in consegna 55 nuovi aeromobili B737-8200 ‘Gamechanger’ questo inverno, siamo lieti di annunciare queste 12 nuove rotte da Napoli, operando un totale di 46 collegamenti in 20 paesi. Siamo lieti di aver aggiunto un quinto aeromobile alla nostra base di Napoli: si tratta di un ulteriore investimento di $ 100 milioni e supporterà la creazione di oltre 800 nuovi posti di lavoro per piloti, personale di cabina e ingegneri questo inverno nei nostri aeroporti italiani, mentre ci prepariamo per una ulteriore crescita della flotta e delle rotte nel 2022. Con il ritorno della fiducia dei consumatori, chiediamo al Governo italiano di eliminare per tutti gli aeroporti italiani l’addizionale comunale, che sta danneggiando la competitività degli aeroporti italiani rispetto ai loro omologhi europei. L’abolizione di questa tassa faciliterebbe una rapida ripresa del traffico aereo, del turismo e dell’occupazione italiani grazie alle tariffe basse di Ryanair e al piano di crescita a lungo termine. Per l’occasione, abbiamo lanciato un’offerta speciale per festeggiare le 12 nuove rotte invernali da Napoli, con tariffe a partire da soli € 19.99 per viaggi fino alla fine di novembre 2021. I voli devono essere prenotati entro la mezzanotte di venerdì 1 ottobre. I nostri clienti possono ora prenotare una vacanza al sole invernale ad Agadir, Lanzarote, Tenerife o godersi un’emozionante city break a Bucarest o Praga. Poiché queste incredibili offerte andranno a ruba rapidamente, invitiamo i clienti a collegarsi al sito www.ryanair.com per non perdere l’occasione”.

Gesac: Crescita economica, sociale ed occupazionale per il territorio

Margherita Chiaramonte, Direttore Sviluppo Network di GESAC, ha commentato: “Ryanair è la prima compagnia a Napoli per numero di passeggeri trasportati e di destinazioni offerte. La collaborazione con l’aeroporto, iniziata nel 2017, è stata caratterizzata da una costante crescita che, dopo un periodo di stallo, riprende con forza, confermando la fiducia del vettore nel nostro mercato. Una fiducia che ha consentito di potenziare la base ed incrementare le rotte, passate da 19 nell’estate 2017 a 46 della winter 2021 e che si traduce in crescita economica, sociale ed occupazionale per il territorio”.