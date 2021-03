Ryanair, tre nuove rotte da Napoli verso Maiorca, Minorca e Edimburgo

Ryanair, la compagnia numero uno in Italia, ha annunciato tre nuove rotte da Napoli verso Maiorca, Minorca (da giugno) e Edimburgo (da luglio), tutte con due frequenze settimanali, come parte integrante dell’operativo estivo di Ryanair in Italia.

I consumatori italiani possono ora prenotare le vacanze estive, beneficiando delle tariffe più basse e dell’offerta “Zero Supplemento Cambio Volo” qualora i piani di viaggio dovessero cambiare. Per l’occasione, Ryanair ha lanciato un’offerta speciale con tariffe disponibili a partire da soli € 19.99 per viaggi fino alla fine di ottobre 2021, che devono essere prenotati entro la mezzanotte di domenica 28 marzo sul sito Ryanair.com.

Chiara Ravara, Head of Sales & Marketing di Ryanair, ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare tre nuove rotte da Napoli per Maiorca, Minorca da giugno, ed Edimburgo da

luglio, tutte con due frequenze settimanali, come parte integrante del nostro operativo per l’estate italiana 2021. Poiché le restrizioni legate al Covid cambiano continuamente, i clienti Ryanair possono ora prenotare la loro meritata pausa estiva con la certezza che se i loro piani dovessero cambiare, possono spostare le date di viaggio due volte senza pagare il supplemento di cambio volo fino alla fine di ottobre 2021, e pagando solo l’eventuale differenza di prezzo tra il volo originale ed il nuovo volo”.

“Per l’occasione – prosegue Chiara Ravara -, abbiamo lanciato un’offerta speciale con tariffe a partire da soli € 19.99 per i viaggi fino alla fine di ottobre 2021, che devono essere prenotati entro la mezzanotte di domenica 28 marzo sul sito Ryanair.com. Poiché queste incredibili offerte andranno a ruba rapidamente, invitiamo i clienti a collegarsi al sito www.ryanair.com per non perdere l’occasione.”