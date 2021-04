Ryanair: Wilson, ‘siamo ottimisti, continueremo a investire su Palermo’**

Roma, 13 apr. – (Adnkronos) – “Ryanair rappresenta il 50% del traffico dello scalo di Palermo ed pronta a continuare a investire, con sei nuove rotte. Sappiamo che ci aspetta una sfida” con la ripartenza post-covid, “ma siamo ottimisti e vediamo grandi opportunità, anche per Palermo e per la Sicilia”. Lo ha affermato in conferenza stampa l’ad di Ryanair Eddie Wilson, presentando i progetti della compagnia low-cost per lo scalo palermitano, che si inquadrano in un potenziamento dell’offerta estiva da e per l’Italia.