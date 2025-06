Sabato 5 luglio Notte bianca a Salerno con Andrea Sannino e Tony Tammaro: il programma

Si è tenuta ieri mattina nella Sala del Gonfalone del Comune di Salerno, la conferenza stampa di presentazione della XIII edizione della Notte Bianca, in programma sabato 5 luglio 2025. Un appuntamento attesissimo, capace ogni anno di radunare migliaia di persone tra musica, spettacoli, shopping e convivialità. A fare da padrino dell’incontro con la stampa è stato Andrea Sannino, che ha voluto condividere la propria emozione: “Per me è sempre una gioia tornare a cantare in Campania. Salerno è una città che mi ha sempre accolto con calore, e sono felice di partecipare a una manifestazione che unisce musica, comunità e voglia di vivere il territorio. Sarà una festa: non vedo l’ora di salire sul palco per abbracciare il pubblico salernitano con la mia voce“.

Il sindaco di Salerno, Enzo Napoli, ha sottolineato il valore civile dell’iniziativa: “La Notte Bianca è diventata parte integrante dell’estate salernitana. Non è solo un evento musicale, ma un’occasione per vivere la città in modo nuovo, aperto, condiviso. Una festa inclusiva, capace di parlare ai giovani, alle famiglie, agli anziani. Salerno è pronta a illuminarsi ancora una volta, nel segno della bellezza e della partecipazione“.

A rimarcare il ruolo importante dell’iniziativa ci ha pensato l’assessore al Commercio Dario Loffredo: “La Notte Bianca è una straordinaria occasione di promozione del commercio di prossimità e di animazione culturale. L’entusiasmo che accompagna ogni edizione è la conferma che Salerno è una città viva, attrattiva, capace di offrire eventi di qualità e di generare indotto economico. Il Comune continuerà a sostenere tutte le iniziative che coniugano intrattenimento e valorizzazione del territorio“.

Entusiasta anche l’assessore al Turismo Alessandro Ferrara: “La Notte Bianca è una vetrina straordinaria per la nostra città. La cultura dell’ospitalità, la musica e l’energia dei nostri quartieri diventano attrattori turistici. Un evento che promuove Salerno oltre i suoi confini e rafforza il nostro brand come destinazione di qualità“, ha dichiarato. A evidenziare la rilevanza economica della Notte Bianca è stato Giuseppe Gallo, vicepresidente della Camera di commercio di Salerno: “Eventi come questo producono benefici immediati sul tessuto economico urbano. I numeri parlano chiaro: turismo, ristorazione, commercio e servizi vivono una serata di grande impulso. La Notte Bianca è una festa, ma anche un investimento strategico per la città“.

Grande soddisfazione da parte degli organizzatori. “Questa XIII edizione è il frutto di mesi di lavoro e di una rete importante tra istituzioni, operatori e cittadini. Abbiamo costruito un programma trasversale, pensato per sostenere il tessuto commerciale, artigianale e turistico della nostra città. Un ringraziamento speciale alla Croce Bianca e alla Croce Rossa per il grande supporto che danno con i propri mezzi e uomini“, ha commentato Mario Arciuolo, segretario generale nazionale FeNailp.

Una nota di colore ha arricchito la conferenza: Andrea Sannino, che festeggerà i suoi 40 anni proprio la sera del concerto, ha appreso che in un’altra piazza, in contemporanea, si esibirà Tony Tammaro. «Mi dispiace! Sarei andato volentieri a sentire il mio amico Tony». Chissà che non riescano ad incontrarsi con una sorpresa per Salerno. «Sarò tamarro e romantico come sempre, ma soprattutto salernitano per una notte! Ci divertiremo assai!», ha aggiunto Tammaro, che si esibirà a notte fonda a Pastena.

A suggellare il clima frizzante della conferenza ci ha pensato Chicco Paglionico del collettivo comico Villa per Bene, che «Essere parte della Notte Bianca significa stare dentro la città, dentro il suo cuore pulsante. Tra l’altro della zona orientale, il quartiere dove siamo nati e cresciuto. Portare un sorriso, una battuta, uno sketch qui ha un sapore speciale. E noi siamo pronti a raccontare Salerno… a modo nostro!», ha detto Paglionico.

L’organizzazione ha annunciato anche l’attivazione di un servizio navetta gratuito. Gli spettatori potranno lasciare l’auto presso il parcheggio dello Stadio Arechi e raggiungere le piazze della manifestazione comodamente e senza stress. Il trasporto sarà totalmente gratuito, così come l’accesso a tutti gli spettacoli previsti nelle tre piazze cittadine.

Il programma

Mercatello, Pastena e Torrione: tre luoghi, tre anime, un’unica grande festa. A Mercatello, in Piazza M. Grasso, sarà protagonista il progetto “Romantica Live in Tour” con nomi che hanno segnato la musica italiana leggera come Daniele dei Romans, Giuliano dei Notturni, Santino Rocchetti, Franco IV e Franco I, Michele Pecora, Giada e Gianfranco Caliendo. Gran finale a mezzanotte con i leggendari Formula 3, la band che ha collaborato a lungo con Lucio Battisti. A presentare: Benny Ronca ed Elisabetta Viviani, volto iconico della TV anni ’80.

A Pastena la Notte Bianca parte alle 19, tra le aiuole di Villa Carrara, con uno show per bambini che vedrà protagonista Elisabetta Viviani (la voce della sigla di Heidi), accompagnata dal ventriloquo Antonio Diana. Dalle 20 Via Settembre 1860 ospiterà le spettacolari dimostrazioni di arti marziali, per poi arrivare in Piazza della Resistenza, dove alle 22 salirà sul palco Riccardo Fogli, presentato da Carla Polverino. A seguire il collettivo Villa Per Bene, e infine, a chiudere la notte con ironia e musica d’autore, l’attesissimo Tony Tammaro.

A Torrione, Piazza Gloriosi diventerà la casa della comicità e della canzone napoletana. Alle 22:00 il collettivo Villa Per Bene riscalderà l’atmosfera con il suo teatro leggero, mentre a seguire tornerà in scena Antonio Diana. Allo scoccare della mezzanotte, gran finale con il concerto di Andrea Sannino, che sarà presentato da Rossella Pisaturo. Sarà il momento più emozionante della notte, tra “Abbracciame” e nuove canzoni, in una serata che per il cantante sarà anche un compleanno da ricordare.

Premi e riconoscimenti

Il giorno prima, venerdì 4 luglio, all’Hotel Ancora di Magazzeno, si terrà la cerimonia di premiazione della Notte Bianca, che quest’anno ricorderà Luciano Schiavone con un riconoscimento alla memoria. La categoria “New Generation” vedrà premiato Pierluigi Gigante, giovane attore emergente, mentre per i “Special Awards” sarà celebrata la giornalista RAI Roberta Ammendola. Il Premio Andrea Carrano, dedicato all’impegno sociale e culturale, sarà conferito a Don Luigi Merola, sacerdote e scrittore in prima linea contro la criminalità, e a Mimmo Di Francia, maestro e compositore di straordinario talento. Nel corso della serata sarà ospite anche Iacentino Di Cresce, autore del libro “Volevo essere Peppino Di Capri”, tra musica, parole e memoria.