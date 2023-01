Sabato De Sarno nuovo direttore creativo di Gucci

Sabato De Sarno è il nuovo stilista di Gucci. Lo rende noto la casa di moda sul suo profilo Instagram. Sabato De Sarno – si legge nel comunicato – assume il ruolo di direttore creativo. Prenderà il posto di Alessandro Michele.

Nel suo nuovo ruolo, De Sarno guiderà l’Ufficio Stile della Maison riportando a Marco Bizzarri, Presidente e Ceo di Gucci, con la responsabilità di definire ed esprimere la visione creativa del marchio nelle collezioni donna, uomo, nella pelletteria, negli accessori e nella categoria lifestyle”. Sabato De Sarno, cresciuto a Napoli ha un curriculum quasi ventennale nel mondo della moda. Ha iniziato la sua carriera in Prada nel 2005, passando poi in Dolce & Gabbana, prima di approdare in Valentino nel 2009, dove ha ricoperto posizioni di crescente responsabilità, fino alla nomina a Fashion Director, con il compito di supervisionare le collezioni uomo e donna.