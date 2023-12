Sabato delle Idee, verso le Elezioni europee: ciclo di incontri

Elezioni europee: è questo il titolo di un ciclo di incontri promosso dal Sabato delle idee in vista del voto di giugno. “L’iniziativa – si legge in. una nota – è volta a garantire una maggiore consapevolezza circa l’importanza dell’appuntamento elettorale. Lezioni sull’Europa, dunque, ma anche lezione dall’Europa. Lezioni sulle reali dinamiche istituzionali e politiche che regolano l’Unione europea e, allo stesso tempo, lezioni da trarre dall’azione europea svolta nello scacchiere internazionale, in una stagione di grande sconvolgimento degli equilibri e delle certezze che hanno fin qui retto il mondo. Il compito di chiarire gli scenari attuali e di familiarizzare con i protagonisti dell’iniziativa europea e con le prospettive in campo sarà affidato a osservatori e studiosi di assoluta competenza, nonché al contributo che verrà dai numerosi esponenti del mondo politico invitati. Tutti resteranno poi a disposizione per rispondere a eventuali domande del pubblico”.

Questo il calendario degli incontri:

I partiti europei alla vigilia del voto di maggio: programmi alleanze e leader

Sabato, 27 gennaio 2024 ore 10

NapHub Spazio Eventi & Temporary Office

Viale Gramsci n. 4 – Napoli

COORDINA

Serena Sileoni

INTERVENGONO

David Carretta

Vincenzo Amendola

Anna Rita Patriarca

‘Europa di oggi e quella di domani: le istituzioni dell’Unione le ipotesi di riforma”

Sabato, 17 febbraio 2024 ore 10:00

NapHub Spazio Eventi & Temporary Office

Viale Gramsci n. 4 – Napoli

SALUTI

Lucio d’Alessandro, Rettore Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Matteo Lorito, Rettore Università degli Studi di Napoli Federico II

Marco Salvatore; Direttore Scientifico IRCCS SYNLAB SDN

COORDINA

Marco Demarco

INTERVENGONO

Sergio Fabbrini

Piero De Luca

Fulvio Martusciello

Il ruolo dell’Europa nella scena attuale: guerre e non solo guerre

Sabato, 23 marzo 2024 ore 10

NapHub Spazio Eventi & Temporary Office

Viale Gramsci n. 4 – Napoli

SALUTI

Lucio d’Alessandro, Rettore Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Matteo Lorito, Rettore Università degli Studi di Napoli Federico II

Marco Salvatore; Direttore Scientifico IRCCS SYNLAB SDN

INTERVENGONO

Marta Dassù

Pina Picierno

Mara Carfagna