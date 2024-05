Sabato su Canale5 la Finale di “Amici”, ospite Angelina Mango

Milano, 17 mag. (askanews) – Domani sabato 18 maggio in prima serata su Canale5 Maria De Filippi conduce in diretta la Finale della 23° edizione del talent show “Amici”. Tutti e sei gli artisti sono entrati a far parte della scuola di Amici fin dalla prima puntata (24 settembre 2023). Superospite in studio reduce da oltre 1 anno di inarrestabile successo da Amici al Festival di Sanremo all’Eurovision l’amatissima cantautrice Angelina Mango. Ecco chi sono i finalisti, ci sono due ballerini e quattro cantanti.

Marisol, ballerina modern, 18 anni, vive a Biella con la mamma e il papà, originario di Cuba. Durante il percorso nella scuola vince la gara improvvisazione dove si aggiudica la partecipazione all’evento “Effetto Domino”. Vince anche la gara improvvisazione che le permetterà di esibirsi il 17 luglio sul palco del “Carla Fracci Mon Amour”. E’ la prima allieva ad aggiudicarsi la Finale di Amici.

Dustin, ballerino modern, 21 anni, vive in Australia con i genitori. Durante il programma mostra sin da subito le sue capacità artistiche vincendo una gara di ballo che gli da’ l’accesso al palco del gala internazionale “Danza nel vento”. In questi mesi si aggiudica inoltre due gare d’improvvisazione che gli permettono di partecipare al workshop “Aterballetto” e l’esibizione al “Gala di stelle danzanti”. Vince anche un workshop presso il Balletto di Montecarlo e un workshop in Finlandia. Si aggiudica inoltre una summer intensive per la Alvin Ailey School di New York. E’ il primo allievo ad ottenere la maglia oro per il Serale ed e’ il secondo talent ad aggiudicarsi l’ingresso alla Finale del talent.

Petit (Salvatore) nasce nel 2005 da madre di origini francesi e padre napoletano. Inizia a scrivere canzoni a 13 anni, ascoltando rap italiano e d’oltreoceano. Entra ad Amici con l’inedito “Brooklyn” conquistando Rudy Zerbi che, prontamente lo sceglie nella sua squadra. Durante il percorso nella scuola, Petit pubblica quattro brani: “Che Fai”, “Guagliò”, “Tornerai” e “Mammamì”. Durante la permanenza nella scuola vince un torneo inediti aggiudicandosi la possibilità di realizzare il video musicale del suo inedito “Mammamì” per la regia di Mauro Russo (Calibro9film). Il 17 maggio esce il suo primo EP “Petit” pubblicato con la 21co Label per Warner Music Italy.

Holden (Joseph), cantautore e musicista, 24 anni, vive a Roma. Si presenta con l’inedito “Dimmi che non è un addio” (certificato oro), a cui seguono i brani “Nuvola” (certificato oro), “Solo stanotte” e “Randagi”. Durante la permanenza all’interno della scuola vince una gara inediti che gli consente di realizzare il video musicale del singolo “Solo stanotte” con Younuts a cui segue la vittoria di un torneo inediti grazie alla quale si garantisce la presenza sul prestigioso palco del “Red Valley Festival” in Sardegna (agosto). Venerdì 24 maggio esce con il suo EP “JOSEPH” scritto e prodotto da Holden con la collaborazione di Katoo sul brano “Dimmi che non è un addio”, di Zef sul singolo “Nuvola e di KYV sull’inedito “Randagi” per LaTarma Records, distribuito da ADA/Warner Music.

Mida (Christian), cantautore classe ’99 nato a Caracas da madre venezuelana e padre italiano. Cresciuto a Milano, si avvicina alla musica all’età di 11 anni. Si presenta ad Amici con l’inedito “Vita terremoto” e durante la permanenza nella scuola pubblica altri quattro brani: “Rossofuoco” (certificato platino), “Mi Odierai”, “Fight club” e “Que pasa”. La scorsa settimana durante la semifinale di Amici Carla Armogida di Spotify Italia lo ha premiato garantendogli la possibilità di registrare un originale “Spotify Singles”. Venerdì 17 maggio esce “Il sole dentro”, EP pubblicato in licenza esclusiva M.A.S.T./Believe.

Sarah, giovane cantante classe 2006. Originaria di Vigevano, in provincia di Pavia. A settembre 2023 fa il suo ingresso nella scuola di Amici. Durante il programma pubblica alcuni brani inediti: “TOUCHÉ'” a cui seguono “Viole e violini”, “Mappamondo” e “Sexy Magica”. Venerdi 17 maggio esce il suo EP, dall’omonimo titolo “SARAH” con Warner Music Italy.

I premi in palio: per il vincitore assoluto di Amici un premio del valore di 150 mila euro in gettoni d’oro. Per il vincitore di categoria un premio del valore di 50 mila euro in gettoni d’oro. Il premio della critica offerto da Tim del valore di 50 mila euro in gettoni d’oro sarà decretato da una giuria composta dai giornalisti delle seguenti testate quotidiane: Sorriere della Sera, La Stampa, Il Giornale, Il Messaggero, QN, Libero, Il Mattino, Il Tempo e Il Secolo XIX, dai giornalisti delle seguenti agenzie di stampa: ansa, adnkronos, lapresse e askanews e dai giornalisti dei seguenti siti web: fanpage.It, tgcom24.It, open.Online, billboard.It, tvblog.It, ilfattoquotidiano.It, davidemaggio.It, tiscali.It, rockol.It, vanityfair.It, allmusicitalia.It e superguidatv.It

Trofeo premio radio decretato da 8 importanti network radiofonici: rtl 102.5 e radio zeta, radio italia, radio 105, r101, rds, radio norba e radio kiss kiss. Premio speciale amici per la comunicazione offerto da Tim del valore di 40.000 € in gettoni d’oro. Premio speciale amici spirito libero offerto da oreo del valore di 30 mila euro in gettoni d’oro. Premio keep dreaming offerto da Marlu’ del valore di 7 mila euro in gettoni d’oro a ciascun finalista

Presenti in studio ad assistere allo spettacolo: coloro che hanno guidato i talenti durante il lungo percorso all’interno della scuola: Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini, Emanuel Lo, Anna Pettinelli e Raimondo Todaro e coloro che li hanno giudicati Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofre’ e Michele Bravi