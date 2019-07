Sabino Basso, Premio internazionale per “Oli d’Italia”: da Berlino arriva il Nacd Packaging Award

Un altro premio internazionale per la nuova linea “Oli d’Italia”, progetto nato da un’intuizione dell’imprenditore irpino Sabino Basso che, ad inizio 2018, ha pensato di creare una linea di prodotto d’élite, con l’obiettivo di raccogliere il meglio della produzione olivicola del Sud Italia attraverso un’accurata selezione dei migliori oli IGP e DOP provenienti da Campania, Sicilia, Puglia e Calabria, per trasformarli in una gamma di oli extravergine di oliva premium. Dopo il Pentaward di New York il nuovo riconoscimento arriva da Berlino, dove il design della nuova linea Basso è stato premiato con il prestigioso NACD Packaging Award, riconoscimento ideato e promosso dalla americana National Association of Containers Distributors, che seleziona e premia i packaging più innovativi lanciati sul mercato. Nel caso di “Oli d’Italia – Sabino Basso Selezioni” sul podio l’innovativa bottiglia, unica per design e funzionalità tanto da essere stata anche tutelata con un apposito brevetto.