Sabrina Breschi confermata dg Istituto Innocenti

Sabrina Breschi è stata confermata alla guida dall’Istituto degli Innocenti. l’ente fiorentino che da sei secoli si occupa di infanzia e adolescenza e della loro tutela, A nominate il nuovo direttore generale è stato il Consiglio di amministrazione dell’Istituto. Breschi è subentrata il 24 marzo 2021 al precedente direttore generale Giovanni Palumbo dimesso dall’incarico a seguito della nomina in Regione Toscana. Sabrina Breschi, pistoiese, 52 anni, una Laurea in Lettere e una in Innovazione educativa ed apprendimento permanente, ha conseguito anche un Master universitario di II livello in Responsabile e consulente della qualità della formazione presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Firenze. Dipendente dell’Istituto degli Innocenti dal 2002, è stata responsabile dei servizi di ricerca e formazione, direttore dell’Agenzia formativa dell’Istituto e coordinatore per l’Istituto delle attività del Centro regionale di documentazione sull’infanzia e l’adolescenza della Regione Toscana.