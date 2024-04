Sace, come promuovere il made in Italy nel mondo: giovedì 11 aprile porte aperte alle imprese

Giovedì 11 aprile, alle ore 10,30, Sace apre contemporaneamente le porte degli uffici di Roma, Milano, Bologna, Napoli e Venezia alle imprese italiane con l’obiettivo di diffondere i contenuti della Where to Export Map sul territorio e raccontare l’importanza del ruolo dell’innovazione e della sostenibilità come motore dell’export. L’evento rientra nel progetto ‘Sace for Made in Italy’, due settimane di iniziative gratuite che la società, con il patrocinio del ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha organizzato per le aziende italiane, soprattutto pmi, con l’obiettivo di promuovere la creatività e l’eccellenza italiane. A intervenire, per Sace, saranno l’amministratore delegato, Alessandra Ricci, lo Chief Economist, Alessandro Terzulli, la Head of education, business promotion & Supply Chain, Mariangela Siciliano, la director del team Sales & Pmi, Maria Luisa Miccolis, e la responsabile Soluzioni aziendali, Silvia Massaro. Inoltre, comunica Sace, in ogni sede sarà presente un economista dell’Ufficio Studi a disposizione per approfondimenti sull’export regionale e non solo.