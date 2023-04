Sace e LinkedIn lanciano i Dialoghi digitali per le Pmi. Al via domani il ciclo di incontri online

Avvicinarsi n sicurezza ai mercati digitali, intercettare nuovi clienti con l’e-commerce e creare una strategia efficace per promuovere la propria impresa sui canali digitali. Sono questi gli obiettivi del ciclo di incontri formativi e completamente gratuiti live nati grazie a Sace e LinkedIn, la rete professionale su Internet piu’ grande al mondo. Sace e Linkedin mettono a fattor comune i diversi know-how per offrire alle Pmi italiane un supporto concreto e affrontare la trasformazione digitale in maniera sicura e strutturata. Primo appuntamento domani, venerdì 28 aprile. L’iniziativa, che nasce nell’ambito dell’hub formativo Sace Education, vedra’ coinvolti – riferisce una nota – esperti di settore e professionisti del mondo Sace e LinkedIn che dialogheranno con le aziende circa l’evoluzione che il mondo del digitale sta portando nelle dinamiche di mercato e sulle nuove forme di organizzazione, necessarie alle piccole e medie imprese per poter competere nel mercato domestico e all’estero. “Dialoghi digitali per le Pmi”, in linea con gli obiettivi del Piano industriale Insieme 2025, conferma l’impegno di Sace nella promozione dell’innovazione sostenibile nelle sue molteplici forme di applicazione: dalla digitalizzazione dei processi aziendali e di prodotto alla gestione strategica del rischio sui mercati digitali, dalla definizione di strategie di marketing e vendita efficaci al posizionamento del proprio brand a seconda del mercato e settore di riferimento. Durante il primo appuntamento verranno analizzati i mercati piu’ promettenti per il made in Italy e i nuovi processi di acquisto e vendita offerti dai piu’ recenti e innovativi canali digitali.

I prossimi incontri si terranno: il 23 maggio sui principi del marketing B2B e la Customer Experience come strategia di sviluppo per le aziende; il 20 settembre sulla digitalizzazione della supply chain e come sfruttare gli eventi per allargare il proprio network; il 18 ottobre con una formazione dedicata all’ottimizzazione della propria presenza online e la ricerca di buyer esteri attraverso la piattaforma di Business Promotion. “Le imprese italiane, soprattutto Pmi, sono al centro della nostra strategia e operativita’. Siamo molto orgogliosi della collaborazione tra Sace Education e LinkedIn, un’iniziativa concreta e gratuita insieme alla rete professionale digitale piu’ grande del mondo, una vera e propria piazza virtuale di confronto e opportunita’ business per aziende e professionisti”, ha dichiarato Antonio Frezza, Chief Marketing and Sales Pmi di Sace, che ha aggiunto: “Affrontare la trasformazione digitale e’ oggi imprescindibile, farlo in maniera sicura e strutturata e’ il nostro impegno che portiamo avanti insieme a partner e Istituzioni in linea con il nostro Piano industriale Insieme 2025”. “Poter mettere a fattor comune il know-how di Sace, partner istituzionale di riferimento per l’export e la competitivita’, e l’expertise di LinkedIn nella trasformazione digitale delle imprese, e’ importante per supportare la digitalizzazione delle PMI italiane che operano all’estero”, ha affermato Marcello Albergoni, Country Manager LinkedIn Italia, che ha concluso: “Questa collaborazione rafforza ulteriormente la strategia di LinkedIn per continuare a lavorare in partnership con gli enti governativi e creare opportunita’ economiche per tutte le aziende e i professionisti italiani che cosi’, possono essere in grado di espandersi efficacemente all’estero. LinkedIn puo’ supportarli attivamente insieme a Sace in questo percorso”.