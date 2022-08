Sace estende Garanzia Supportitalia a Factoring e Leasing

Decreto Aiuti per sostenere le imprese italiane che abbiano subito ripercussioni economiche negative a seguito della crisi russo-ucraina e del conseguente caro-energia. Lo rende noto la stessa Sace in un comunicato nel quale si sottolinea che da oggi le imprese italiane potranno ottenere la Garanzia Supportitalia non solo per i finanziamenti, ma a copertura di operazioni di Factoring e Leasing a supporto delle loro esigenze di liquidità ed investimento. Estesa oltre i finanziamenti la copertura di Garanzia SupportItalia di Sace, lo strumento straordinario previsto dalper sostenere le imprese italiane che abbiano subito ripercussioni economiche negative a seguito della crisi russo-ucraina e del conseguente. Lo rende noto la stessain un comunicato nel quale si sottolinea che da oggi le imprese italiane potranno ottenere la Garanzia Supportitalia non solo per i, ma a copertura di operazioni dia supporto delle loro esigenze di liquidità ed investimento.

Sul portale è possibile accedere alle informazioni e alla documentazione necessaria per richiedere attraverso gli intermediari finanziari accreditati la garanzia per queste due tipologie di finanziamento, implementate in brevissimo tempo grazie alla proficua collaborazione con le rispettive associazioni di categoria Assifact e Assilea.