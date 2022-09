Sace, mercoledì 14 settembre in diretta streaming il rapporto sull’export

Vecchie e nuove ombre per l’economia globale: l’onda lunga del Covid e le criticità di approvvigionamento, cui si aggiungono le tensioni geopolitiche, fanno impennare i prezzi. Se il “caro export” spingerà il valore del Made in Italy nel 2022, nel 2023 – con le cautele del caso e in un contesto ancora complesso -, sarà la resilienza delle nostre imprese esportatrici a dare impulso alle vendite italiane all’estero. Il Rapporto Export 2022 di Sace (che sarà presentato mercoledì 14 settembre in diretta streaming) guida le imprese, alla prova delle sfide globali, nella ricerca di nuove geografie per un posizionamento più solido e diversificato sui mercati internazionali.

AGENDA

11.00 Apertura

Filippo Giansante – Presidente, SACE

11:05 Presentazione Rapporto Export 2022

Alessandro Terzulli – Chief Economist, SACE

11:20 L’imprenditore racconta: “Il ritorno del Rischio Politico. Come esportare in un mondo sempre più incerto”

Cristiano Nardi – Presidente Esecutivo, Gruppo Pietro Fiorentini

Raffaella Pinori – Titolare, Pinori Filati

11:25 Keynote Speech

Paolo Magri – Vicepresidente Esecutivo, ISPI

11:35 L’imprenditore racconta: “Inflazione e Caro Energia. Come restare competitivi con l’impennata dei costi delle materie prime”

Clara Conti – Amministratore Delegato, SAIB

Daniele Palombi – CFO e Consigliere Delegato, Sideralba

11:40 Panel “Prospettive per l’export italiano: sfide e opportunità alla luce del contesto attuale. Il punto di vista dei principali attori”

Mirella Ferrero – Presidente, Osai A.S.

Dario Liguti – Chief Underwriting Officer, SACE

Anna Roscio – Executive Director, Direzione Sales and Marketing Imprese, Intesa Sanpaolo

Michele Viale – Presidente e Amministratore Delegato, Alstom Ferroviaria

12:10 L’imprenditore racconta: “Match Making. Come conquistare nuovi mercati facendo squadra”

Tran Thi LE – CEO, Nutifood Nutrition Food Joint Stock Company

Riccardo Cavanna – Presidente, UCIMA

12:15 Conclusioni

Alessandra Ricci – Amministratore Delegato, SACE

Moderatore: Ilaria Iacoviello, Giornalista Sky TG24