In occasione della Conferenza per la Ricostruzione dell’Ucraina (URC2024) che si è svolta a Berlino, Sace sigla un Protocollo d’Intesa (MoU) a sostegno del Paese, insieme ad alcune tra le principali Export Credit Agencies e assicuratori mondiali. I firmatari del MoU si impegnano a promuovere il commercio estero e gli investimenti in Ucraina, per contribuire a garantire le migliori condizioni per lo sviluppo del Paese in chiave economica, ecologica, infrastrutturale e sociale.