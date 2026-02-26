Sace presenta la Mappa dell’Export 2026: una bussola digitale per le imprese italiane

Sace, la Export Credit Agency partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, lancia la Mappa dell’Export 2026, un mappamondo digitale interattivo che guida le imprese italiane nei mercati esteri. Giunta alla sua 19° edizione, la Mappa integra oltre 200 indicatori per valutare rischi e opportunità in circa 200 Paesi, considerando rischio di credito, rischio politico e indicatori di opportunità per export e investimenti.

L’iniziativa è stata presentata da Guglielmo Picchi, presidente di Sace, e da Alessandro Terzulli, capo economista dell’agenzia, che ha sottolineato l’importanza di conoscere a fondo i mercati in un contesto internazionale segnato da shock geopolitici e frammentazione economica.

La Mappa: uno strumento strategico per gestire rischi e opportunità

“La Mappa dell’Export Sace 2026 offre una bussola per chi esporta – ha dichiarato Terzulli – integrando rischi e opportunità Paese per Paese e guidando la scelta degli strumenti assicurativi più adatti per gestire criticità e incertezza”. Lo strumento si inserisce nei servizi di accompagnamento di Sace, che grazie a una rete di export advisor in 23 uffici in Italia e nel mondo facilita business matching e crescita sicura delle imprese italiane.

Il lancio di quest’edizione coincide anche con la presentazione della rinnovata identità visiva di Sace, pensata per valorizzare la missione istituzionale al servizio del Made in Italy e celebrare quasi 50 anni di attività a supporto del sistema produttivo nazionale.

Commercio mondiale in buona tenuta, ma rischi da monitorare

Nonostante shock geopolitici e instabilità, il commercio globale ha registrato nel 2025 un aumento del 5% negli scambi di beni, mentre per il triennio 2026-28 si prevede una crescita media del 2,3%.

I principali fattori di rischio includono tensioni geopolitiche, nuovi dazi americani, barriere non tariffarie e possibili rallentamenti negli investimenti in intelligenza artificiale. La Mappa evidenzia inoltre la stabilità media del rischio di credito, pur con differenze significative tra aree geografiche, e richiama l’attenzione sul rischio politico, in particolare nei Paesi con governance fragili o alti livelli di indebitamento.

Opportunità: diversificazione e protezione per crescere

La Mappa sottolinea come la diversificazione geografica sia fondamentale: oggi il 45% delle imprese italiane esporta in un solo mercato, aumentando la vulnerabilità a shock localizzati. Lo strumento offre una panoramica dei mercati ad alto potenziale, evidenziando opportunità e rischi per settore e Paese.

Focus geografico: rischi e scenari

Americhe : Nord America stabile e con domanda interna solida; Brasile e Messico mostrano opportunità in infrastrutture, transizione energetica e manifattura avanzata, rafforzate dall’accordo UE-Mercosur.

Europa emergente e Turchia : Balcani e Turchia offrono prospettive in infrastrutture, energia, manifattura e transizione verde, nonostante rischi politici eterogenei.

Medio Oriente : Paesi del Golfo in crescita grazie a diversificazione economica e mega-investimenti; Emirati Arabi Uniti hub strategico, Arabia Saudita guidata dai progetti Vision 2030.

Africa : Nord Africa e Africa Subsahariana beneficiari del Piano Mattei , con opportunità in infrastrutture, energia e agrifood; Paesi come Etiopia, Ghana, Egitto e Marocco mostrano stabilizzazione e prospettive di sviluppo.

Asia: Cina, India e Paesi ASEAN resilienti grazie a esportazioni solide e investimenti tecnologici; opportunità per manufattura, infrastrutture e cooperazione strategica, pur con attenzione a protezionismo e instabilità politica.

Nota metodologica

La Mappa dell’Export Sace sintetizza rischi e opportunità con tre indicatori principali: rischio di credito (0 = minimo, 100 = massimo), rischio politico (0 = minimo, 100 = massimo) e Export Opportunity Index (EOI), che misura le opportunità imprenditoriali per Paese (0 = minima, 100 = massima).

Sace a supporto del Made in Italy

Sace affianca oggi circa 60.000 imprese italiane attraverso strumenti finanziari, garanzie, factoring e servizi di advisory. Il portafoglio di operazioni assicurate e investimenti garantiti supera 270 miliardi di euro, coprendo oltre 200 mercati globali e sostenendo la competitività internazionale del Made in Italy.