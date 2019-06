Sace Simest, in due mesi 46 milioni a 121 Pmi per aiutarle a esportare  

Simest, società che con Sace costituisce il polo dell’export e dell’Internazionalizzazione del Gruppo Cdp, ha sostenuto nel bimestre aprile-maggio l’espansione nel mondo di 121 Pmi italiane. Sono stati stanziati finanziamenti agevolati per circa 46 milioni di euro che permetteranno alle aziende di fare il loro ingresso e rafforzarsi sui mercati internazionali, promuovendo il made in Italy. Le risorse provengono dal Fondo pubblico che SIMEST gestisce per conto del MISE. Ventidue i Paesi su cui hanno puntato le imprese nazionali: Albania, Algeria, Australia, Brasile, Cina, Colombia, Corea del Sud, Emirati Arabi, Giappone, India, Iraq, Kenya, Marocco, Messico, Russia, Serbia, Stati Uniti, Svizzera, Tanzania, Turchia, Uzbekistan e Vietnam. Cinque le tipologie di finanziamento a tasso agevolato, per coprire le spese collegate a: studi di fattibilità; programmi di assistenza tecnica; apertura e potenziamento di strutture commerciali; partecipazione a fiere internazionali, mostre e missioni di sistema; rafforzamento della capacità di export.