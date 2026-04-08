Sace, sostegno a 4 imprese per l’export di macchine agricole in Africa

Quattro aziende italiane sono le protagoniste di una importante commessa in Togo assicurata da Sace. La Export Credit Agency italiana partecipata dal ministero dell’Economia e delle Finanze ha infatti finalizzato un’operazione di export credit a sostegno di un contratto commerciale del valore complessivo di 100 milioni di euro per la fornitura di trattori, aratri, seminatrici e altri macchinari agricoli italiani destinati al Paese africano. In particolare, Sace ha garantito un finanziamento di 78.3 milioni di euro, erogato da Santander CIB, in favore del ministero delle Finanze e del Bilancio del Togo, a supporto di forniture di macchinari e attrezzature destinate al ministero dell’Agricoltura del Togo – volte alla modernizzazione del settore agricolo attraverso l’acquisto di nuovi macchinari agricoli di elevata qualità. Le imprese coinvolte CNH Industrial Italia, SDF, Idrofoglia e Gruppo Nardi rappresentano l’eccellenza della filiera nazionale della meccanica e delle tecnologie agricole, con radici in diversi distretti produttivi del Paese.