Sachy “Da Fondazione Aurora supporto a imprese sostenibili”

MILANO (ITALPRESS) – “’Un’impresa non facile’ è un libro che è nato come momento di restituzione, di intelligenza collettiva per pensare un po’ a quello che era il trascorso di questi sette anni di Fondazione Aurora nel supporto alle imprese africane ad impatto sociale”. Lo ha detto Marta Sachy, Direttrice di Fondazione Aurora, a margine della presentazione a Milano del volume “Un’impresa non facile”. “In questo libro – aggiunge – abbiamo voluto chiamare i diretti interessati, ovvero gli imprenditori sociali, a parlare di quello che significa fare impresa, impresa sociale, quindi occuparsi d’ambiente, di acqua, di caffè, di agricoltura, per migliorare quello che è l’impatto nelle proprie comunità. La mission di Fondazione Aurora è creare lavoro, ma soprattutto creare lavoro endogeno in Africa, con quella pillola del sociale che si lega alla sostenibilità”.

