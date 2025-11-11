Sagra delle Sagre, a Sant’Angelo dei Lombardi viaggio tra arte, folklore e sapori del territorio

Con il patrocinio e collaborazione operativa dell’Amministrazione Comunale, con patrocinio e partecipazione del Csv Lab “Irpinia Sannio”, della Confartigianato Campania ed Avellino, della Confraternita della Misericordia di Sant’Angelo dei Lombardi, l’Associazione Turistica Pro Loco “Alta Irpinia-Sant’Angelo dei Lombardi Aps” organizza la “Sagra delle Sagre”, rassegna dei prodotti tipici, enogastronomia, agricoltura, folklore, turismo, artigianato, arte e cultura, che si terrà nel centro storico di Sant’Angelo dei Lombardi.

La Pro Loco, con questa manifestazione, vuole concorrere a promuovere, insieme ad enti, istituzioni ed agenzie presenti sul territorio, il turismo e l’economia delle zone interne, rafforzare e sostenere la cultura ed il senso di appartenenza e combattere la desertificazione.

Nel suggestivo centro storico di Sant’Angelo dei Lombardi tra vicoli, androni, portali e slarghi, tra scorci panoramici, case antiche ed abitazioni, le migliaia di visitatori, i turisti ed anche i produttori, anche per questa 24ª edizione della Sagra della Sagre, con la rinnovata cultura dell’accoglienza resteranno suggestionati ed affascinati.

Questa manifestazione santangiolese è diventata ormai, uno dei più rilevanti appuntamenti turistici della stagione autunnale dell’entroterra campano e delle regioni limitrofe: è diventata ormai una manifestazione interregionale. Questa rassegna, nel chiudere la stagione delle sagre, si propone come la vetrina del turismo, della cultura, delle tradizioni e valori della grande civiltà irpino-sannitica.

Degustazione di prodotti tipici locali e la presenza delle migliori enoteche, con suoni, canti e balli tipici della tradizione contadina, artisti di strada, animatori per bambini, gruppi folk.

Questa rassegna di tutte le Sagre, vetrina del turismo delle zone interne, propone a turisti, visitatori e curiosi, i famosi prodotti caseari, provoloni podolici, pecorino di Bagnoli, il famoso “Il Carmasciano”, castagne e tartufi, i prosciutti ed insaccati, miele, biscotti, taralli, pane cotto a legna, olio e i prodotti dell’orto, con la filiera corta, noti per la genuinità, originalità e bontà. Ci saranno prodotti del Molise, Puglia, Basilicata e Calabria.

Sarà presente anche una rappresentanza delle Pro Loco aderenti all’Unpli.

Ha già fatto registrare il sold out il treno storico del paesaggio sulla tratta che da Avellino va a Rocchetta Sant’Antonio.

Forte sarà la presenza dei camperisti che, come al solito, guardano con particolare affetto alla “La Sagra delle Sagre” dove sono accolti con amicizia.

Non mancheranno laboratori del gusto, tavole rotonde, dibattiti e conferenze stampe.

Sono previste visite guidate ai siti storici più importanti, in collaborazione con l’Iiss “De Sanctis” : Cattedrale con Cripta, il Castello Longobardo e la meravigliosa “Assisi del Sud”, l’Abbazia del Goleto. Un servizio navetta collegherà il Centro con la suggestiva Abbazia del Goleto. Sarà presente anche l’Ic “Vittorio Criscuoli”.