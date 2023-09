Sainz detta il ritmo nelle libere di Monza

MONZA (ITALPRESS) – La Ferrari non delude le attese dei suoi tifosi nel venerdì di libere a Monza. Il weekend del Gran Premio d’Italia si apre sotto il segno di Carlos Sainz: dopo essersi piazzato al secondo posto al mattino, ad appena 46 millesimi dal crono di riferimento fatto segnare da Max Verstappen con la sua Red Bull, lo spagnolo della Rossa firma il miglior tempo di giornata (1’21″355) nella sessione pomeridiana, caratterizzata da due bandiere rosse causate dai problemi tecnici di Lance Stroll (Aston Martin) e dall’uscita di pista di Sergio Perez (Red Bull). Alle spalle di Sainz la McLaren di Lando Norris, dietro di soli diciannove millesimi, e la Red Bull di Perez (+0″185), terzo. Quarto tempo, invece, per l’altra McLaren di Oscar Piastri, che precede sorprendentemente Verstappen, solo quinto e a quasi tre decimi da Sainz. Seguono in sesta e settima posizione l’altra Ferrari di Charles Leclerc – gap fissato a 0″361 – e la Williams di Alexander Albon. Ottavo Fernando Alonso (Aston Martin), seguito in chiusura di top ten da George Russell (Mercedes) e Niko Hulkenberg (Haas).

