Saipem: Caio, ‘in Mozambico progetto ambizioso’

Milano, 4 giu. (Adnkronos) – Saipem realizzerà in Mozambico un impianto di liquefazione del gas naturale che rappresenta “una sfida enorme” per il gruppo. “Parlare oggi di Mozambico è parlare di un Paese che ha avviato un ambizioso programma di sviluppo sostenibile con un importante ruolo della transizione energetica, che è la sfida tecnologicamente centrale rispetto ai cambiamenti climatici e in cui Saipem gioca un ruolo importante”, ha spiegato Francesco Caio, presidente di Saipem, aprendo il live streaming del gruppo dedicato al Mozambico e ai progetti del gruppo nel Paese africano.