Saipem prima tra le aziende italiane nella classifica Enr dei Top 250 contractor internazionali

Saipem si conferma al primo posto tra le aziende italiane nella classifica dei Top 250 contractor internazionali di Engineering News-Record (Enr), la principale rivista statunitense per i professionisti del settore delle costruzioni e dell’ingegneria. La Top 250 di Enr raccoglie le piu’ importanti societa’ di ingegneria e costruzioni, classificandole sulla base dei ricavi derivanti da progetti eseguiti al di fuori del proprio Paese di origine, con un focus sugli specifici settori di intervento e sulle differenti aree geografiche. Saipem si e’ classificata al 12mo posto tra le aziende mondiali, migliorando ulteriormente la propria posizione rispetto al 2021, e al primo posto nella categoria che include infrastrutture energetiche marine, condotte, impianti petrolchimici e raffinerie, confermando la sua posizione di leadership del 2021. A livello geografico, l’azienda si e’ posizionata rispettivamente al quarto e al sesto posto per le classifiche specifiche relative al Medio Oriente e all’Africa. La presenza di Saipem nella classifica Top 250 di Enr e’ un importante riconoscimento delle competenze della societa’ nell’ingegnerizzazione ed esecuzione di progetti complessi, realizzati in conformita’ con i piu’ alti standard di sostenibilita’ ambientale