Saipem si fonde con Subsea7: nasce gruppo da 21 mld ricavi

Milano, 24 lug. (askanews) – Saipem e Subsea7 hanno firmato un accordo vincolante di fusione, a termini e condizioni in linea con quanto già comunicato alla firma del Memorandum of Understanding avvenuta lo scorso 23 febbraio. La fusione tra Saipem e Subsea7 darà vita ad un leader globale nel settore energy services.

La società risultante dalla fusione tra Saipem e Subsea7 sarà ridenominata Saipem7, e avrà ricavi per circa 21 miliardi di euro, Ebitda di oltre 2 miliardi, genererà più di 800 milioni di Free Cash Flow e avrà un portafoglio ordini aggregato di 43 miliardi.

L’elevata complementarità in termini di presenza geografica, competenze e capacità, flotte navali e tecnologie apporterà benefici al portafoglio di clienti globale di Saipem7 La diversificazione geografica di Saipem e Subsea7 si riflette nel portafoglio ordini combinato, in cui nessun paese singolarmente contribuisce per più del 15% del totale.

Al perfezionamento della Proposed Combination, gli azionisti di Saipem e Subsea7 deterranno in misura paritetica il 50% del capitale sociale di Saipem7. Gli azionisti di Subsea7 che parteciperanno alla fusione riceveranno 6,688 nuove azioni Saipem per ogni azione Subsea7 detenuta. Subsea7 distribuirà un dividendo straordinario di 450 milioni di euro ai propri azionisti immediatamente prima del perfezionamento della Proposed Combination. Si prevede che le sinergie run-rate, pari a circa 300 milioni di euro su base annua, porteranno a una creazione di valore significativa per gli azionisti di Saipem7.

Saipem7 continuerà ad avere la sede legale in Italia e l’headquarter a Milano e le sue azioni saranno quotate sia sulla borsa di Milano sia su quella di Oslo

Siem Industries, azionista di riferimento di Subsea7, e Eni e Cdp Equity, azionisti di riferimento di Saipem, hanno firmato un patto parasociale impegnandosi a votare a favore della Proposed Combination. Il perfezionamento dell’operazione è previsto nella seconda metà del 2026.