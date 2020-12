Sais, tre premi per tesi di dottorato: candidature entro il 15 febbraio

La Società degli accademici italiani in Svizzera (Sais) ha bandito tre premi per tesi di dottorato e la scadenza per la presentazione delle candidature è fissata al 15 febbraio 2021. Verranno premiate le migliori tre tesi per ciascuno dei seguenti campi: STEM (cioè Science, Technology, Engineering and Mathematics) scienze della vita e scienze umane. Le condizioni per partecipare è che si tratti di tesi il cui autore o la cui autrice sia di nazionalità italiana, redatte in italiano o in inglese e presentate e presso un’università in Svizzera (sono ammesse tesi in co-tutela tra istituzioni in Svizzera e in Italia) nei 12 mesi precedenti la scadenza del bando di concorso. La tesi deve essere segnalata alla Sais entro la scadenza del concorso da un/a docente universitaria/o in Svizzera.