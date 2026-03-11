Sal Da Vinci riceve la medaglia della città di Napoli. Manfredi: E’ l’ambasciatore della nostra musica

Napoli ha celebrato il successo di Sal Da Vinci con la targa e medaglia della città, il più alto riconoscimento cittadino, accompagnata dalla menzione speciale Napoli Città della Musica. Il premio, consegnato dal sindaco Gaetano Manfredi, vuole sottolineare non solo il trionfo artistico di Da Vinci all’ultimo Festival di Sanremo con il brano Per sempre sì, ma anche il suo ruolo di ambasciatore della musica napoletana nel mondo.

“Sal ha portato Napoli al successo nazionale ed è stata una bellissima serata – ha detto Manfredi –. Napoli è capitale della musica da sempre; questa forza creativa è presente nella storia di tanti artisti che hanno segnato la musica nazionale e internazionale”. Il sindaco ha inoltre evidenziato “la capacità di Napoli e della sua musica di rigenerarsi sempre, di innovare mantenendo grande tradizione”.

All’esterno del Maschio Angioino, alcuni fan hanno esposto un cartello con scritto: “Sal sì ‘na cosa grande”. «Tutto questo è veramente sorprendente – ha commentato Da Vinci –. Grazie a tutti, è una cosa bellissima, fantastica. Ringrazio il sindaco e tutti voi per questa bellissima attenzione».

Riguardo alle polemiche che hanno seguito la sua vittoria, il cantante ha aggiunto: “Il mio invito ai fan, e a tutti noi, è di non cedere alle provocazioni, non servono a niente. Le polemiche passano, la musica resta e la mia è una canzone che parla d’amore e di promesse”.

Nel corso della cerimonia, il sindaco ha conferito riconoscimenti anche agli altri cantanti e direttori d’orchestra napoletani presenti all’ultimo Festival di Sanremo.